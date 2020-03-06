Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

İntihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.