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Gündem
TRT Haber 24.04.2024 17:05

Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki

Türkiye, ABD'nin insan hakları raporuna tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir. ABD'nin insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının önceki gün yayımladığı “2023 İnsan Hakları Raporu”nda yer verilen asılsız iddialara cevap verdi.

Bakanlık, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verildiğini vurguladı.

"Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı"

Bakanlığın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir."

"Rapor tarafsızlık ve objektiflikten uzak"

Bakanlık, raporda Gazze'de devam eden saldırılara da beklendiği oranda yer verilmemesini de eleştirdi:

"Gazze’de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılıyoruz. Bu durum, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir.

ABD’nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz."

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ABD Dışişleri Bakanlığı
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