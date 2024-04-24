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TRT Haber 24.04.2024 16:36

Steinmeier: Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm şart

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm" dedi.

Steinmeier: Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm şart

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'daki Türklerin öykülerinin ülkelerini şekillendirdiğini belirten Steinmeier, deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Steinmeier, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur. 100 yıl süren ilişkilerimizin daha başarılı ve geleceğe dönük olmasını arzu ediyorum." dedi.

Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Savaşın bölgeye yayılmasını önlemeliyiz. Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm" ifadelerini kullandı.

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