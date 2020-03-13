Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası açıklamaları şöyle:

-Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları izin yapabilr.

- Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

- Yurt dışında olanlar kendilerini oldukları yerde koruma altına alsınlar.

- İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

- Virüs bulaşan İki vakanın solunum sıkıntıları var.

- 3-4 hafta çok önemli, alınan önlemlere daha da sarılmalıyız.

- Umreden dönenlerin 14 gün evden çıkmamaları gerekiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şu açıklamaları yaptı:

- Açık cezaevinde kalanların özel izinleri iptal edilmiştir.

- Cezaevi nakilleri 2 hafta süreyle ertelenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın açıklamaları ise şöyle:

- Yüksek hızlı tren hatları seferleri artırıldı.

- Almanya, Hollanda, Fransa İspanya, Norveç, Danimarka Belçika, Avusturya ve isveç'e uçak seferleri cumartesi 08.00 itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurulacak.