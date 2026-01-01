Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.01.2026 11:19

Türkiye'de ocak ayında hava nasıl geçecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ocak ayında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.

Türkiye'de ocak ayında hava nasıl geçecek?
[Fotograf: AA]

2026 yılının ilk ayına ilişkin hava tahminlerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde ocak ayı dondurucu soğuklar ve yağışlı sistemlerin etkisi altında geçecek.

MGM'nin aylık hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde ocak ayı boyunca mevsim normalleri civarında, yer yer ise birkaç derece altında seyredeceği öngörülüyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışı iç ve doğu kesimlerde yoğunlaşacak

Yağışların, kıyı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgalarının, iç bölgelerde kar örtüsünün kalınlığını artırabileceği öngörülüyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara ve Ege'de yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde sıcaklıkların 5-10 derece arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölge genelinde klasik kış koşulları hakim olacak. Ankara, Konya ve Eskişehir gibi illerde kar yağışının aralıklarla etkili olması ve gece sıcaklıklarının -10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışının en yoğun görüleceği bölge olacak. Çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılırken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi aşabileceği belirtiliyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı, ancak Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmurun görülebileceği bildirildi.

Ulaşımda aksama ve "zirai don" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, ocak ayında beklenen yoğun kar yağışları ve buzlanma nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

MGM, hava tahminlerinde kısa süreli değişiklikler olabileceğini belirterek, vatandaşların günlük ve anlık hava durumu raporlarını takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

