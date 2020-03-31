Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Vaka sayısı ise 2 bin 704 kişi daha artarak 13 bin 531'e yükseldi. Son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldı. Böylece test yapılan kişi sayısı da 92 bin 403 oldu. Koronavirüs bulaşan toplam 243 hasta da iyileşti.