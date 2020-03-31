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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:43
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