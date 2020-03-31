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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 5. Yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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