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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kürsüye davet edildi.
Mehmet Cahit Turhan'dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu'nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi.
Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.
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