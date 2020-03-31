Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra, tüm dünyada etkisini artıran koronavirüs (COVID-19) salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği konusunda anlaşan iki lider, salgının kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

