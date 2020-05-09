Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, iyileşen sayısının 90 bine yaklaştığını söyleyerek, "Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım" dedi.