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Gündem
DHA 13.03.2024 17:05

Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında gazetecilere konuştu.

MHRS ile ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Koca, "Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor." dedi.

Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon kişi olduğunu vurgulayan Koca, "Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak."

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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