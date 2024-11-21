Türkiye, yağışlı sistemin etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde kuvvetli fırtına

Batı Karadeniz’de rüzgarın,bugün ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz’de (Sinop-Samsun) rüzgarın, bu sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara’da rüzgarın, günün ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın batı kıyıları ile Burdur'un güneydoğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına

Meteoroloji; rüzgarın, İç Anadolu ve Karadeniz'de genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Marmara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.