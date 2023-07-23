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Gündem
AA 23.07.2023 15:34

Türkiye ve BAE arasındaki ticarete yeni düzenleme

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki ticarete konu eşyanın menşeinin tespitine yönelik düzenleme yapıldı.

Türkiye ve BAE arasındaki ticarete yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında düzenlenen "menşeli eşya" kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında, tamamen o taraf ülkede elde edilen eşya ile taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek orada üretilen eşya "menşeli eşya" olarak değerlendirilecek.

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