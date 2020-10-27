Bugüne kadar kamuoyunda genellikle Suriye’nin kuzeyine dair açıklamalar tartışılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün yaptığı “Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek” açıklaması sürecin sadece kuzeyle ilgili olmadığını gözler önüne serdi.

Daha önce Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletine farklı harekatlar düzenleyerek yanıt veren Türkiye o dönemde hem bu oluşumu önlemiş, hem de güney sınırlarını belirli bir mesafede güvenlik altına almıştı.

ABD yeni bir koridor kurma peşinde

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi, Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, son dönemlerde Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla birleştiğinde önemli emareler taşıdığı görüşünde.

ABD’nin temel amacının Suriye’de bir terör devleti kurmak olduğunu ve bundan vazgeçmediklerini savunan Erenel, Türkiye’nin bölgeye düzenlediği harekatların ardından zaman ve plan açısından bazı değişimler olduğunu ancak nihai hedefin aynı kaldığını söyledi.

Fahri Erenel’e göre ABD’nin yol haritasında hem Irak hem de Suriye’nin kuzeyi için geçerli olacak adımlar var.

“Ruslar da bu duruma sıcak bakıyor” diyen Erenel, “Türkiye daha önceki harekatlarla bunu engelledi. ABD engellenen koridoru daha da uzatıp İran sınırına kadar dayandırmak istiyor” şeklinde konuştu.

[İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel, Foto: Serhan Sevin - TRT Haber]

Ovaköy ve Sincar çok önemli

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) adı altında Irak kuzeyindeki Kürt grupların Suriye bölgesinde toparlanmak istendiğine işaret eden Emekli Tuğgeneral Erenel, şunları söyledi:

“Bu yapının başına Barzani’yi geçirmek istiyorlar. ABD’nin aklında bu kez ılımlı isimlerle ilerlemek ve Türkiye’nin karşı çıkmayacağı bir yapı kurabilmek var. Burada Ovaköy ve Sincar’ın üzerinde mutlaka durulmalı. Çünkü Erbil üzerinden Suriye’nin kuzeyindeki yapıların desteklendiği ana güzergah burası ve Erbil Havalimanı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği ‘Irak-Suriye arasında terör devleti’ vurgusu çok kritik. Sınırı yok ederek bir yapı kurmak istiyorlar. Ürdün’de bunlarla ilgili toplantı yapıp, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden süreci finanse ediyorlar.

Türkiye için mevcut durumda Irak en az Suriye kadar önemli bir hal aldı. ABD’deki seçimlerin ardından Washington yönetiminin ilk hedefi bu bölge olabilir. Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi ve hatta Afrin’i de kapsayacak şekilde bir petrol kanton bölgesi oluşturmak için adım atabilirler.”

Afrin’i TSK’dan almak isteyecekler

ABD ve Rusya’nın Suriye’deki kimi konularda anlaştığına işaret eden Erenel'e göre İdlib’de yaşanan krizlerin dahi bu anlaşmayla doğrudan ilgisi var.

İki ülkenin yakın bir gelecekte Türkiye kontrolündeki Afrin için baskı yapabileceği uyarısında bulunan Erenel, “Rusya ve Esed yönetimi bölgedeki mevcudun bu şekilde devam etmesine daha fazla dayanamaz. Çok ciddi parasal çıkmazdalar. Diğer yandan askeri güçlerini başka bölgelere kaydıramıyorlar. Ve hem Rusya hem Esed bundan çok rahatsız. Bu nedenle Türkiye ve Ankara’nın desteklediği gruplara karşın son kozlarını oynayacaklar. Türkiye’nin Irak ve Suriye konusunda çok dikkatli olması şart” ifadesini kullandı.

Sadece Suriye değil Irak da parçalanmanın eşiğinde

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da bölgeyi çok yakından takip eden isimlerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlattığımız Ağar, “Irak ve Suriye bütünleşik ele alınmak zorunda. Başka çaremiz yok” yanıtını verdi.

Bu bütünsellikle tarihi bağa vurgu yapan Ağar, iki ülkenin sınırlarının cetvelle çizildiğini hatırlatarak, iç içe geçmiş durumlar olduğunu ve bu nedenle mevcut durumda sadece Suriye’nin değil Irak’ın çok ciddi bir parçalanma riski olduğuna işaret etti.

[Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar. Foto: TRT Haber - Serhan Sevin]

Türkiye’yi parçalama planları halen faal

ENKS güçleri başta olmak üzere PKK’dan farklı Kürt oluşumların terör örgütüyle entegre edildiğine değinen Ağar’ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise Şam ve Bağdat’ın birbirine eklemlenerek bölünmek istendiği…

“ABD ve Fransa bu planın başında” diyen Ağar, “Türkiye’nin de parçalanmak istediği çok büyük bir plan var. Bir yerde deniyorlar, başarısız olurlarsa geri çekilip, ders alıp, sonrasında bir kez daha zorluyorlar. Irak, Suriye, İran ve Türkiye için parçalanma planları halen faal” ifadesini kullandı.

“İran, Azerbaycan ve Türkiye’yi birbirine dolamak istiyorlar”

Abdullah Ağar’ın altını çizdiği bir diğer durum ise söz konusu gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananların bağımsız olmadığı…

İran’ın parçalanması için Azerbaycan ve Türkiye’nin kullanılmak istendiğine ve burada temel amacın İran, Azerbaycan ve Türkiye’yi birbirine dolamak olduğunu anlatan Ağar, “Türkiye eninde sonunda bu sürece müdahale edecek. Ankara’nın önünde iki yol var; ya yarım kalan harekat tamamlanacak ya da Irak’ın Sincar hattından Mahmur istikametine doğru yeni bir ileri harekat düzenlenecek. Ama hangi seçenek olursa olsun Türkiye’nin bölgede bir terör devletine kesinlikle izin vermeyeceğini söylemek mümkün” şeklinde konuştu.