Haber Giriş: Kaynak: AA
Rus uçakları İdlib'de muhaliflerin eğitim kampını vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda muhalif hayatını kaybetti.
Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu.
SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda muhalif hayatını kaybetti.
Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:05
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