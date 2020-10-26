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Bab'da bombalı terör saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba patladı.
Terör saldırısında 2 sivil yaralandı. Çevrede de maddi hasar oluştu.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
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