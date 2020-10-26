Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu belirten Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, "Günlük 50 binden fazla vaka var. Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” dedi.

"Çok zor hatta kritik durumdayız"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif belirti gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu söyledi.

Fransa'da dün 52 bin 10 yeni koronavirüs vakası kaydedilmişti.