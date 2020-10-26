Haber Giriş: Kaynak: AA
Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" dedi.
Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle:
-Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu.
-Azerbaycan halkının kanı yerde kalmayacak ve kalmıyor.
-Ermenistan destekçileri, size diyorum. Ermenistan devletini kurtarmak istiyorsanız, söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.
-Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?
17 köy daha işgalden kurtarıldı
Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerinde toplam 17 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika AzerbaycanSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:12
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