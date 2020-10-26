Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu.

-Azerbaycan halkının kanı yerde kalmayacak ve kalmıyor.

-Ermenistan destekçileri, size diyorum. Ermenistan devletini kurtarmak istiyorsanız, söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.

-Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

17 köy daha işgalden kurtarıldı

Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerinde toplam 17 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

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