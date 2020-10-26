Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basına açıklamasında, "Çin'in ulusal çıkarlarını korumak için merkezi hükümet, Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon dahil olmak üzere ABD'nin Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li kuruluşlara yaptırımlar uygulamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi." dedi.

Cao, silah satışlarında "kötü sicile" sahip ABD'li şirket ile şahıslara da yaptırım uygulanacağını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de, Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay vermişti. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, aynı gün, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD tarafını planlanan silah satışlarından vazgeçmeye ve Tayvan ile askeri temasları durdurmaya çağırdığını belirterek, Çin'in, gelişmelere göre "gerekli tepkiyi" vereceğini vurgulamıştı.