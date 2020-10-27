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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör asla kazanamayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Emniyet güçlerimiz görev bilinçleri ve kahramanlıkları ile çok büyük bir felaketi önlediler. Hepsini içtenlikle tebrik ediyoruz. Terör asla kazanamayacak" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin şunları kaydetti:
"Emniyet güçlerimiz görev bilinçleri ve kahramanlıkları ile çok büyük bir felaketi önlediler. Hepsini içtenlikle tebrik ediyoruz. Hatay’ımıza, İskenderun’unumuza çok geçmiş olsun. Terör asla kazanamayacak."
Emniyet güçlerimiz görev bilinçleri ve kahramanlıkları ile çok büyük bir felaketi önlediler. Hepsini içtenlikle tebrik ediyoruz. #Hatay’ımıza, #İskenderun’unumuza çok geçmiş olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 27, 2020
Terör asla kazanamayacak. @EmniyetGM
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