AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimiz görev bilinçleri ve kahramanlıkları ile çok büyük bir felaketi önlediler. Hepsini içtenlikle tebrik ediyoruz. Hatay’ımıza, İskenderun’unumuza çok geçmiş olsun. Terör asla kazanamayacak."