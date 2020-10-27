Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre ve destekçilerine asla geçit vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hatay’da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."
Etiketler: Fuat OktaySon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 01:30
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