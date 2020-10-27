Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."