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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek
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TBMM Başkanı Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şentop, Türkiye'nin, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.
Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 26, 2020
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