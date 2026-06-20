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Gündem
TRT Haber, AA 20.06.2026 06:00

Türkiye-Paraguay maçı başladı

Türkiye-Paraguay maçı başladı. Mücadele TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. (Maçı izlemek için görsele tıkla.)

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 06.00'da başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, gruptaki ilk maç olan Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurdu.

Montella, bu 3 futbolcunun yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

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