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Gündem
AA 02.02.2025 00:03

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan
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