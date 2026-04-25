Gündem
TRT Haber 25.04.2026 21:03

Türkiye, Mali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mali'nin farklı bölgelerinde bugün meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceği belirtildi.

