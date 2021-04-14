Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) yayımladığı raporda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığı belirtildi.

Raporda, 4 Şubat gecesi saat 21.22'de Suriye rejimine bağlı "Kaplan Güçleri"ne ait bir helikopterin Serakib'in doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır.

Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur.

Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir.