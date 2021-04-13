ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu.

Daha önce finalist Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulunan Emine Erdoğan, bu kez Twitter hesabından ikinci bir paylaşım daha yaptı.

"Yakın zamanda çalışmaları yerinde görmeyi arzu ediyorum"

Erdoğan, "NASA’nın online yarışmasında birincilik, Van Gölü’müzün oldu. Bu müjdenin, sahip olduğumuz tüm doğal güzellikleri koruma gayretimizi artırmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz" ifadelerini kullandı.

@NASA’nın online yarışmasında birincilik, Van Gölü’müzün oldu. Bu müjdenin, sahip olduğumuz tüm doğal güzellikleri koruma gayretimizi artırmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda ziyaret edip koruma çalışmalarını yerinde görmeyi arzu ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 13, 2021

Emine Erdoğan, daha önce doğa harikası Salda Gölü'nü de ziyaret etmişti.

