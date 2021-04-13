Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Fuat Oktay
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