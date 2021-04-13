Kanada, söz konusu izinleri geçen yıl askıya almıştı. Gerekçe olarak Kanada teknolojisinin SİHA'lar aracılığıyla Dağlık Karabağ'da kullanılmasını göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau ile telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Kanada'nın Türk Savunma Sanayiine yönelik kısıtlamalarından duyulan rahatsızlığa dikkat çekti.

Görüşme sonrası Kanada Dışişleri Bakanı, izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kanada’nın kararına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank karara sert tepki gösterdi. Kanada'nın Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etmesine sevinenleri eleştirdi.

Sosyal medyadan tepkisini dile getirdi, “Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok” dedi.

ASELSAN'ın söz konusu SİHA parçasını ürettiğini ifade etti.

Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık!



Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok.



SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor https://t.co/TiIogemEAF pic.twitter.com/eXnKsNVhZN