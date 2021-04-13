İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

"Birlikte mücadele edip kazanacağız"

Bakan Koca, Twitter hesabından haftalık koronavirüs vaka sayılarının olduğu haritayı paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadelerini kullandı.