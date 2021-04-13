Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum’dan Van Gölü fotoğrafı için oy kullananlara teşekkür
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NASA’nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.
Bakan Kurum, Twitter hesabından NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 1'inci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.
Kurum açıklamasında, "Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum."
Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 13, 2021
5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. #VanGölü #ÜlkeminHerKöşesiCennettir pic.twitter.com/EgQumsVRSF
Etiketler: Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NASA
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