Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye’ye geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki mevkidaşın gerçekleşecek görüşmesinde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra güncel bölgesel meselelerinin de ele alınmasının beklendiği belirtildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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