Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Vaka sayısı 60 bine dayandı
Son 24 saatte 59 bin 187 yeni vaka, 2 bin 723 yeni hasta tespit edildi. 273 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 COVID-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.
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