Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar aldı.

BASIN AÇIKLAMASI



Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. pic.twitter.com/deMsupuVLX — MEB (@tcmeb) April 13, 2021

Buna göre:



- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

- 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.

- Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.



- Okulların gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.