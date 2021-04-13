Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık" dedi.
Çelik, Wilders'ın paylaşımına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır."
Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 13, 2021
İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. https://t.co/YrHQeK480m
Etiketler: Ömer Çelik
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