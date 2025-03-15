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Gündem
AA 15.03.2025 16:58

Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri destekleme mesajı verdi

Dışişleri Bakanlığı, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle, "Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir." mesajını paylaştı.

Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri destekleme mesajı verdi

Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının altıncı yılı olduğu hatırlatılarak, "Saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İslamofobinin, yalnızca Müslüman topluluklara yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda küresel barış ve toplumsal uyum için de ciddi bir tehlike oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslami değerlere yönelik devam eden saldırılar, İslam karşıtlığıyla mücadelede uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir."

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Dışişleri Bakanlığı İslam Düşmanlığı
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