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TRT Haber 15.03.2025 14:36

AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen batılı ülkelerde yayılmaya başladığını belirterek, "İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj yayımladı.

İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeniyeti, dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu söyleyen Çelik, "Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor." dedi.

"İdeolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur"

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını 'İslam düşmanlığı' olarak tanımlamıştır. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz. İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Batılı devletler daha çok sorumluluk üstlenmelidirler"

İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğuna vurgu yapan Çelik, batılı devletler ve siyasetçilerin bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

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AK Parti Ömer Çelik DEAŞ İslam Düşmanlığı
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