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Gündem
AA 22.10.2024 11:14

Türkiye ile Nijer madencilik alanında mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye'nin maden alanında zengin rezervleri bulunan Afrika ülkesi Nijer ile maden arama ve işletmesi konularında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Nijer madencilik alanında mutabakat zaptı imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nijer Cumhuriyeti Maden Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında bilgi alışverişi, resmi düzeyde görüşmeler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında istişare, karşılıklı çıkar ve kapasite geliştirme projelerinde işbirliği teşvik edilirken, iki ülkenin madencilik sektörleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek işbirliği faaliyetleri yürütülecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Nijer madencilik sektöründe faaliyet göstermesi teşvik edilecek, belli bölgelerde maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi ile ilgili görüşmeler yapılacak ve bilgi alışverişinde bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşma ile kamu ve özel sektör şirketlerinin Nijer madencilik sektöründe faaliyet göstermesini ve belli bölgelerde maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi ile ilgili iş birliklerinin geliştirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Bakan Bayraktar, temmuzda Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarda bulunmuştu. Maden Bakanı Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile de toplantılar yapan Bayraktar, sonrasında "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzalamıştı.

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Nijer Maden Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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