Duman 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.10.2024 10:39

MSB'den DENİZKURDU-1 Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı; Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen DENİZKURDU-1 Tatbikatına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, DENİZKURDU-1 Tatbikatı'nın, 21-25 Ekim arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yapıldığı hatırlatıldı.

Tatbikatın ilk gününe ilişkin bilgi verilen paylaşımda, TCG GİRESUN firkateyninden satıhtan havaya güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W taarruz helikopterinden "CİRİT" ve SH-70 helikopterinden "TEMREN" füzesinin atıldığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Paylaşımda, söz konusu atışların başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.

DENİZKURDU-1 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

ETİKETLER
Ege Denizi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Sahil Sahil Güvenlik Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 8,85 arttı
11:14
Türkiye ile Nijer madencilik alanında mutabakat zaptı imzaladı
11:11
BRICS Liderler Zirvesi Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı
11:03
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 gözaltı
10:58
Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı
10:54
ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü
Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te kar etkili oldu
FOTO FOKUS
MSB'den DENİZKURDU-1 Tatbikatı
MSB'den DENİZKURDU-1 Tatbikatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ