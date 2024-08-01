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Gündem
AA 01.08.2024 12:19

Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandığını duyurdu.

Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30-31 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni bir hava ulaştırma anlaşması parafe edildi.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasındaki hava ulaşımını düzenleyen kurallar güncellenirken, yolcu ve kargo seferlerinin artırılmasına olanak sağlandı.

Ayrıca, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi ile eğitim ve dijitalizasyon başta olmak üzere havacılık sektörünün bütün alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındı.

Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

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