Filenin Sultanları çeyrek finalde

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan kritik mücadele TRT Spordan canlı yayınlandı.

Müsabakada ilk seti 25-21'lik skorla Dominik Cumhuriyeti kazandı.

İkinci sette iyi bir performans sergileyen Filenin Sultanları, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü seti 25-22 kazanan Ay-yıldızlı ekibimiz, setlerde 2-1 öne geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü sette de rakibine göz açtırmadı. Filenin Sultanları bu seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Ay-yıldızlılarımız, Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı bu galibiyetle çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek..