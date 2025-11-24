Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.11.2025 20:00

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende,"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı Arasında Kore Savaşı'nın Anılmasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kore Cumhuriyeti adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

"Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) Arasında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve KEPCO CEO'su Kim Dong-Cheol imzaladı.

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı" ise Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Kore Otoyol Kurumu ile Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu adına Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeon-doo tarafından imzalandı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:15
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
20:55
Vizyoner'25 geleceğe kapı aralıyor
20:47
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı'ya gitti
19:37
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor
19:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
FOTO FOKUS
Dört oto kurtarıcı “üst üste” yüklendi, cezasız kalmadı
Dört oto kurtarıcı “üst üste” yüklendi, cezasız kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ