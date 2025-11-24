Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanına haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş, bir telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir.

"Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor"

Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesi ile daha da pekiştirdiğimize inanıyorum. Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda Omuz Omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk.

Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın mehmetçiğimizi gönderdik. Bu vesileyle şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore Gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum.

"Pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık"

Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesisi işlettik.

2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70 yıl dönümünü kutlayacağız. Kıymetli basın mensupları değerli dostumla bugün ikili münasebetlerimizin tüm reçellerine dair kapsamlı görüşmeler yaptık.

Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık.

Yapay Zeka yarı iletkenler ve batarya teknolojileri inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor.

Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı.

Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Asya pasifik'teki İkinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık.

"Ülkemizde yatırım yapacak, istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğiz"

10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkileri için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim.

Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Bu yatırımla yerli ve milli markamız Togg’dan sonra ülkemizde tamamen elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum.

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projeleri imza attık. Altay tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri.

Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı bu alandaki çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk.

Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor.

"Masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz"

Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.

Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.



