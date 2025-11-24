Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Törenin ardından Erdoğan ve Lee Jae Myung, Külliye’deki ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede; ikili ilişkiler, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı ve yüksek teknoloji alanlarında iş birliğini daha da geliştirilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.