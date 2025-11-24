Puslu 11.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.11.2025 16:50

Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Törenin ardından Erdoğan ve  Lee Jae Myung, Külliye’deki ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede; ikili ilişkiler, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı ve yüksek teknoloji alanlarında iş birliğini daha da geliştirilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Güney Kore Recep Tayyip Erdoğan
