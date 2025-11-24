Ayasofya'nın restorasyonunda "zeminin tahrip edildiği" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarında "zeminin tahrip edildiği" ve "iş makineleriyle yapıya zarar verildiği" şeklinde paylaşılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Ayasofya'nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması amacıyla 2023'te başlatılan restorasyon sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, bilim heyeti ve koruma kurulunun bilimsel raporları ve teknik onayları doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

"Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması için"

Deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına bilim heyetince karar verildiği aktarılan açıklamada, bu sistemi taşıyacak 43,5 metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşiminin de yine bilim heyeti tarafından belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak ölçülmüş, bunun üzerine metrekare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur.

Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır. Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış, harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır. İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti'nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış, zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir.

Egzoz gazının yayılmaması için duman emici sistemler kullanılmaktadır. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yürütülen tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti’nin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir."