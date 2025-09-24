Açık 16.7ºC Ankara
AA 24.09.2025 08:07

Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş ortaklık kurulmasını görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan ile McCain'in, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde, WFP'nin bölge geneli ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rolün görüşmede vurgulandığı aktarılan açıklamada, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için "stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs" olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne işaret edilerek, "Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki iş birliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir" ifadesi kullanıldı.

