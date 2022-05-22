Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Haydar Aliyev-2022
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ile ortak düzenlenen Haydar Aliyev-2022 tatbikatı Kars'ta başladı. 26 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nden görüntüler de paylaşıldı.
Haydar Aliyev-2022 Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapılıyor.
Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri'nden birlik ve unsurlar katılıyor.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de bir Tank Bölüğü ve çeşitli timler ile tatbikatta yer alıyor.
Kars'ta düzenlenen tatbikat 26 Mayıs'ta tamamlanacak.
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