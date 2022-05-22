Haydar Aliyev-2022 Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapılıyor.

Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri'nden birlik ve unsurlar katılıyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de bir Tank Bölüğü ve çeşitli timler ile tatbikatta yer alıyor.

Kars'ta düzenlenen tatbikat 26 Mayıs'ta tamamlanacak.