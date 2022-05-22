Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Maymun çiçeği hastalığına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.
Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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