Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Niğde'de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, hayatını kaybeden 3 gencin ailesine başsağlığı diledi.
Emine Erdoğan, kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Niğde'de öğrencilerimizin olduğu otobüsün kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden üç gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifa diliyorum."
Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.
Etiketler: Emine Erdoğan
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