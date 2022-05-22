Emine Erdoğan, kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Niğde'de öğrencilerimizin olduğu otobüsün kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden üç gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifa diliyorum."

Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.